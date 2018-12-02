دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ستطرح نسخة محدثة من سماعة AirPods في بداية 2019

منذ منتصف العام الحالي والتقارير تتحدث عن نية آبل إطلاق نسخة جديدة من سماعات هواتفها اللاسلكية AirPods، حيث كانت الأنظار تتجه للكشف عنها في مؤتمر الكشف عن هواتف آيفون أو مؤتمر آيباد الذي عُقد بعده، إلا أنها لم تكشف عن شيء وقتها.

على أي حال، فإن انتظار النسخة المحدثة من سماعات AirPods لن يطول بحسب تقرير موقع 9To5Mac والذي تحدث عن نية الشركة طرح السماعة في الربع الأول من العام القادم وذلك وفقًا للمحلل المختص في شئون آبل، مينغ شي كو.

وستقدم النسخة الجديدة من ساعات آبل اللاسلكية ميزة الشحن اللاسلكي مع بداية 2019، لكن بحسب التقرير فإن السماعة ستحصل على تحديث كامل لاحقًا في 2020 على التصميم والمزايا الأخرى.

وبينما لم يذكر كو أي تفاصيل أخرى غير ميزة الشحن السريع وتحسين تقنية البلوتوث، فإن تقارير أخرى أشارت إلى قدوم نسخة للسماعة بخصائص مقاومة الماء وميزة العزل الصوتي.

التدوينة آبل ستطرح نسخة محدثة من سماعة AirPods في بداية 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.