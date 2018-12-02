دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مكبرات Amazon Echo تحصل أخيرًا على دعم Apple Music ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد وصل دعم Apple Music أخيرًا إلى مكبرات صوت Echo الخاصة بأمازون، وسيتيح هذا لمشتركي Apple Music تشغيل الأغاني من خدمة Apple Music على أجهزة Echo. وسيتمكن المستخدمين من مطالبة أليكسا بتشغيل الأغاني او القوائم التي يفضلونها من Apple Music في جميع أنحاء العالم.

كما سيتمكن المستخدمين أيضًا من مطالبة أليكسا ببث المحطات الإذاعية التي تتمحور حول أنواع الأغاني الشهيرة مثل الـ Hip-hop وأغاني الثمانينات والـ K-pop واي نوع موسيقي من جميع أنحاء العالم.

كل ما عليك فعله هو تمكين خدمة Apple Music على تطبيق أليكسا وربط حسابك لبدء الاستماع.

المصدر

هذا الموضوع مكبرات Amazon Echo تحصل أخيرًا على دعم Apple Music ظهر على التقنية بلا حدود.