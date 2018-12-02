شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيون يودعون ولى عهد السعودية بحضور ولد بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بالمملكة العربية السعودية، العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء اليوم الأحد، في ختام زيارة لموريتانيا على رأس وفد سعودي رفيع المستوى ضم أمراء ووزراء.
وأقام الموريتانيون احتفالا كبيرا في مطار نواكشوط الدولي، بمناسبة مغادرة ضيف البلاد الكبير، وكان على رأس مودعيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
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