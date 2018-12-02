شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تعتقل أحد خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الميلشيا الحوثية محمد الشيباني أحد خبراء المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بالحديدة وأودعته سجن الأمن السياسي، وذلك في ظل استمرار فصل خدمتي الاتصالات والإنترنت وحملة اعتقالات للإعلاميين والناشطين في المدينة؛ حسبما أكدت وزارة الإعلام اليمنية . وطالب الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن باتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الميليشيا القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة وعموم مناطق سيطرتها والتي لم يسلم منها حتى موظفي الأمم المتحدة،في مسعى منها لعزل المدينة وتكميم الأفواه وحجب الحقائق عن الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين.

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