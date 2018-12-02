توقيع اتفاق تمهيدي بين الحكومة وحركتي جبريل إبراهيم ومناوي ببرلين الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم عن توقيعه ورئيس حركة تحرير السودان – قيادة مناوي اتفاق ما قبل التفاوض مع الحكومة في العاصمة الألمانية نهاية هذا الأسبوع، على أن تجتمع قوى (نداء السودان) بالآلية الإفريقية رفيعة المستوى في أديس أبابا الأسبوع المقبل.

وتحدث جبريل بالتفصيل خلال مؤتمر صحفي في باريس أمس، عن مسار عملية التفاوض مع الحكومة السودانية منذ ما لا يقل عن 4 سنوات، ونقاط الخلاف التي عطلت التقارب وتسوية الخلافات، على رأسها إصرار مفاوضي الحكومة السودانية على اعتبار وثيقة الدوحة للسلام أساساً لأي تفاوض.

وأوضح أن اجتماعات متتالية عقدت في عدة عواصم خلصت للاتفاق على أربع قضايا تسبق التوقيع الذي سيتم ببرلين في السادس من ديسمبر الجاري.

وتشمل هذه النقاط تحديد دور الوساطة، وموقع وثيقة الدوحة من المفاوضات المستقبلية، علاوة على تعريف القضايا محل البحث وربطها بدارفور أم بالسودان، بجانب إقرار آليات تنفيذ جديدة ومستقلة عن القائمة الآن.

ولن يتضمن اتفاق ما قبل التفاوض المزمع توقيعه الإشارة إلى كلمتَي “دارفور” أو “السودان” بما يفتح الباب أمام طرح قضايا مهمة أبرزها الحريات وحقوق الإنسان.

صحيفة السوداني.