أنصار الله": مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بقصف في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" إن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات للجيش السعودي في قرية الحثيرة بجيزان، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين وإعطاب جرافة.

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على صعيد آخر، شن مقاتلو "أنصار الله" قصفا مدفعيا على تجمعات للجيش اليمني قبالة السديس في قطاع نجران، أسفر عن إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد.

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" أعلنت أمس السبت مقتل جنود سعوديين ويمنيين بمعارك في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، إن "الجيش السعودي وقوات يمنية نفذوا زحفا واسعا بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي على موقع الشبكة في نجران".

وتشن "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.