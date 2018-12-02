"أنصار الله" تحبط محاولات زحف لقوات يمنية في نجران

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني نفذ زحفين باتجاه موقع شجع في نجران، بالتزامن مع زحف ثالث باتجاه مربع الحماد في ذات القطاع. © AP Photo / Hani Mohammed وأضاف المصدر أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا محاولات زحف الجيش اليمني المسنودة بغطاء جوي، عقب مواجهات استمرت أكثر من سبع ساعات. ووفقا للمصدر، أوقعت المواجهات عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني، وأُعطبت آليتان عسكريتان. ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده، منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

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