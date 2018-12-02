ملك البحرين يُكلّف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة

المنامة/ الخليج 365كلّف ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مساء الأحد، رئيس الوزراء المستقيل، خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل حكومة جديدة.وفي وقت سابق الأحد، قدمت الحكومة البحرينية استقالتها للملك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية؛ عملًا بالدستور الذي يُوجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.وتلقى الملك استقالة الحكومة التي استمرت 4 سنوات، وقرر قبولها، وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).كما قرر تعيين رئيس الوزراء المستقيل، رئيسًا جديدًا للحكومة وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وأنهت البحرين، انتخاباتها التشريعية والمحلية، الخامسة، وسط حديث رسمي عن مشاركة نحو 67% في الانتخابات النيابية، وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشورى (استشاري ذو صلاحيات أقل)، ويتألف من 40 عضوًا يُعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا "المجلس الوطني البحريني".