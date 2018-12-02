تدشين خدمة جديدة للإبلاغ عن نقص الأدوية إلكترونيًا

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إضافة خدمة إلكترونية لاستقبال بلاغات نقص كميات المستحضرات الصيدلانية ضمن نظام اسمته (تيقظ).

وجاء تحرك الهيئة بعد البلاغات التي تردها من الجهات الصحية والأفراد بخصوص نقص أو عدم توفر الأدوية لدى هذه الجهات.

وقالت الهيئة في تعميم خاطبة فيه جميع القطاعات والمرافق الصحية والجهات ذات العلاقة “حصلت الرياض على نسخة منه” أنه سيتم استقبال البلاغات والرد عليها من خلال النظام.

وشددت “الهيئة” على ضرورة توجيه مقدمي الخدمة والرعاية الصحية على استخدام النظام الالكتروني في الإبلاغ عن النقص في كميات الادوية.

وأوضحت “الهيئة” أنها ستتمكن عبر خدمة التيقظ من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي ستسهم في تحقيق التوفر الدوائي في المملكة.