شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف جديد يُحرج سامسونغ وهواوي.. تعرَّف عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تستعد شركة “ون بلس” للكشف عن هاتفها الجديد “ون بلس 6 تي ماكلاين”، والذي يدعم مجموعة من المواصفات المميزة، وذلك خلال مؤتمرها القادم في لندن.

ومن المرتقب أن تكشف الشركة النقاب عن الهاتف ذو الإصدار المحدود يوم 11 ديسمبر الجاري، وفق ما ذكر موقع “ذا إيكونوميك تايمز”.

وسيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية “RAM “10 غيغابايت، تعد الأعلى في عالم الهواتف المتحركة، وسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت.

وتعاونت الشركة في تصميم هاتفها مع “ماكلارين”، حيث تشير توقعات مواقع تقنية إلى أن الإصدار الجديد سيدمج شعار “ماكلارين” في القسم الخلفي من الجهاز.

ولم تعرض الشركة أي تفاصيل تقنية إضافية تتعلق بالهاتف أو ثمنه، ولكنها نشرت صورة “تشويقية” على حسابها في موقع تويتر، يظهر شعارها إلى جانب ماكلارين.