شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كم يستهلك السعودي من اللحوم يومياً؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” بالتعاون مع مؤسسة الإيكونوميست، أن السعوديين يستهلكون ما يعادل 84.7 جرام من اللحم يومياً، متصدرين عدداً من شعوب الشرق الأوسط في هذا المضمار.

وحسب موقع “CNN” بالعربية، كشف التقرير عن حجم اللحوم التي يستهلكها الفرد يومياً بـ68 دولة حول العالم، من بينها عدد من دول الشرق الأوسط.

ولأنه لا يتناول الفرد اللحوم يومياً، يتم حساب الاستهلاك السنوي للفرد، ثم يقسم على أيام السنة ليكشف معدل الاستهلاك اليومي.

ويكشف التقرير أن الإمارات تلي السعودية بـ 70.8 جرام يومياً، ثم الأردن بـ 32.7 جرام، ولبنان 18.5 جرام، ثم السودان بـ 15.9 جرام، وتونس 7.1 جرام، ثم مصر 6.5 جرام، ويليها تركيا 6.2 جرام، وأخيراً المغرب 5.9 جرام.

وعالمياً يتصدر الأستراليون شعوب العالم في استهلاك اللحوم، حيث يستهلك المواطن 228.4 جرام يومياً، ويأتي الأمريكيون في المركز الثاني بـ 225.4 جرام، ثم الأرجنتينيون بـ 203.8 جرام.