إنفوجراف.. الإمارات تتصدر العالم والمنطقة في 13 تصنيفا دوليا

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العامين الماضي والجاري، تصنيفات دولية وإقليمية في عدد من المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات أممية ودولية.



ونجحت الإمارات في تعزيز موقعها عالميا، نتيجة جهود الدولة والمؤسسات الرسمية في تطوير المنظومة الاقتصادية ورقمنة الخدمات الحكومية، وجعلها نقطة جذب لمختلف الجنسيات.



وتستعرض "العين الإخبارية" أبرز ١٣ تصنيفا، كانت فيها الإمارات الأولى عالميا وإقليميا، خلال العامين 2017- 2018.





- الإمارات الأولى عالميا في 50 مؤشرا تنمويا، وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) 2017 –2018، في عدد من القطاعات الحيوية والمجتمعية والخدمية.



- إمارة دبي المدينة العالمية الأولى حسب تقرير لموقع "وورلد أتلاس"، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية؛ ويعود التنوع للنمو الاقتصادي السريع الذي يجتذب الباحثين عن فرص عمل، إضافة لتمتعها بكثير من عوامل الجذب الأخرى، ويرتقب في 2020، أن تطلق دبي معرض إكسبو 2020، بمشاركة 190 دولة، ويُتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، وأن يكون 70% من زواره من خارج الإمارات.

- الإمارات الأولى قاريا في الربط البحري بمنطقة آسيا، وفق تقرير مراجعة النقل البحري 2018، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).



- دبي الأولى عالميا من حيث نسبة الوظائف التي يستأثر بها قطاع السياحة من إجمالي الوظائف، بنسبة 10.49%، وفق مؤسسة "جلوبال داتا" البريطانية للإعلام الرقمي.



- الإمارات الأولى عالميا في الإنفاق على السياحة الحلال، بقيمة 17.6 مليار دولار خلال 2017، وفق دراسة نشرتها غرفة تجارة وصناعة دبي.



- دبي المدينة الأولى عالميا، في قائمة موقع "Coin Telegraph" لأكثر المشاريع التقنية استخداما لتقنية بلوك تشين، باعتبارها من أكثر المدن المتقدمة رقميا، وتحتوي دبي على قطارات بلا سائق، وخدمة التاكسي الطائر، وتوجد ألواح الطاقة الشمسية على أسطح منازلها، وتتوفر خدمة الـ"واي فاي" في كل مكان.

- دبي الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة المدن الأكثر تفوقا في صناعة المؤتمرات والمعارض 2018، الصادرة عن شركة "سي فينت" الرائدة في قطاع الضيافة، حيث تتمتع إمارة دبي ببنية تحتية عالمية المستوى، وتعد من أكثر المدن أمانا في العالم، ولديها طقس مميز، وتحتوي على فنادق عالمية وصناعة متميزة للضيافة.

- الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.



- الإمارات رقم واحد عالميا في تنمية التكتلات الاقتصادية، وفق تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) 2017.



- مطار دبي رقم واحد عالميا كأكثر مطارات العالم إشغالا من حيث المسافرين الدوليين للعام 2017 للسنة الرابعة على التوالي؛ واستخدمه 88.2 مليون مسافر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



- الإمارات الأولى عالميا في الرقمنة العقارية، إذ استطاعت تحقيق الريادة على مستوى العالم، كونها أول دولة تقدم خدمات الرهن العقاري رقميا عبر منصة خدمات ذكية.



- الإمارات الأولى عالميا في محور استقرار الاقتصاد الكلّي، وتصدرت كافة دول المنطقة بأداء قوي في تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.



- الإمارات الدولة الأولى عربيا في مكافحة التجارة غير المشروعة، بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم.