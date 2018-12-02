انتشار مفاجئ لصور صالح والزوكا في العاصمة صنعاء.. شاهد

الخليج 365 - عدن
كشف مواطنون عن تطور مفاجئ بانتشار صور الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا في العاصمة صنعاء بعد عام من استشهادهما.
وأشار مغردون إلى انتشار صور وملصقات عليها صور صالح والزوكا في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء تؤكد المضي على دربهم بالاستشهاد والنضال ضد الميليشيات الحوثية .
وجاء الانتشار رغم القبضة الامنية للميليشيات الحوثية والتي تمنع اي أنشطة أو شعارات معارضة لها خصوصا في ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر.
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