شكرا لقرائتكم مراقبون أميركيون لانتخابات بنغلادش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دكا - رويترز | منذ 20 ساعة في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 1 ديسمبر 2018 / 22:05

أعلنت السفارة الأميركية في داكا أن الولايات المتحدة سترسل 12 فريقاً من المراقبين وتموّل آلاف المراقبين المحليين، لمتابعة انتخابات نيابية في بنغلادش.



وقال وليام مولر، المسؤول السياسي في السفارة، إن واشنطن سترسل 12 فريقاً يضمّ كلّ منها مراقبَين، سينتشرون في غالبية مناطق بنغلادش. واضاف: «شددت حكومة بنغلادش على أنها تعتزم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. نرحّب بذلك ونقدّم تمويلاً لمراقبي الانتخابات الذين يأملون بأن يروا هذه النتيجة». وفي ظل مخاوف للمعارضة من تزوير الانتخابات المرتقبة في الشهر الجاري، ثارت تكهنات في شأن خطط الولايات المتحدة بالنسبة الى هذه الانتخابات، لا سيّما بعد إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه لن يرسل مراقبين ولن يعلّق على التصويت أو النتيجة.

وتسعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الى الفوز بويى ثالثة على التوالي. وتقبع منافستها خالدة ضياء التي ترأس «حزب بنغلادش الوطني» المعارض، في السجن بعد إدانتها بتهم تعتبرها سياسية. واعتقلت السلطات أيضاً عشرات من أعضاء حزبها الذي قاطع الانتخابات السابقة التي نُظمت عام 2014، باعتبارها غير نزيهة، لكنه أعلن انه سيشارك في الاقتراع المقبل، على رغم سعيه الى مراقبين دوليين، اذ يُرجّح تزويرها.