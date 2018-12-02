شكرا لقرائتكم الداخلية الكويتية تؤكد إصابة مواطن في انفجار لغم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - الكويت - «الحياة» | منذ 20 ساعة في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 02:28
أصيب مواطن كويتي أمس (السبت) في انفجار لغم أرضي اثناء مرور مركبته عند مركز جريشان. وقال وزارة الداخلية الكويتية في بيان: «ان غرفة العمليات تلقت بلاغا بانفجار لغم أرضي أثناء مرور مركبته أحد المواطنين الكويتيين عند مركز (جريشان)، ما أدى إلى إصابة قائدها ونقله إلى المستشفى واحتراق المركبة».
وأضافت الوزارة: «أنها تلقت خلال الأيام الماضية العديد من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخلفات عسكرية في المناطق البرية، وانتقلت على الفور فرق المتفجرات وتم التعامل معها».
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