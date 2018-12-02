ايلا يوجه بتشغيل محطات الوقود للتاسعة مساءا بالولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة بأن تعمل محطات خدمة الوقود بالولاية حتى التاسعة مساءً بدلاً عن السادسة مساء.

جاء ذلك لقائه بالدكتور منجد عباس محمد علي وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية بحضور المهندس صلاح الإمام مدير إدارة المواد البترولية وشدد الوالي على ضرورة وضع آليات للمتابعة والرقابة وإحكام التنسيق مع المركز والمخزون الإستراتيجي لتأمين حصة الولاية من المواد البترولية.

وأكد على إيقاف الطلمبات والأفران المخالفة لضوابط العمل وقال إن ما يتم توزيعه من دقيق أكثر من حوجة الولاية.

من جانبه كشف وزير المالية عن الخطوات الإستباقية التي اتخذتها وزارته بإنزال حصص الدقيق والمواد البترولية لكل الوحدات الإدارية وفقا للإحصائيات السكانية والحوجة الفعلية عبر لجان المتابعة.

من جانبه كشف مدير إدارة البترول أن حوجة الولاية يومياً لـ155 ألف جالون بنزين و177 ألف جالون جازولين و300 طن غاز، موضحا أن الهلع الاستهلاكي رفع استهلاك ود مدني من 27 ألف جالون بنزين إلى 40 ألف جالون ومثلها من الجاز، مبينا سعي الإدارة لوضع ضوابط لمنع التسرب الليلي للوقود مشيراً لإنشاء خط أنابيب لنقل المواد البترولية للإسهام في حل مشكلة المواد البترولية.

سونا.