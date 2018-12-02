شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الأستاذ ناجي بانقا المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان اليوم عن خطة كبيرة لإعادة تخطيط وتحديث سوق أمدرمان مع الاحتفاظ بخصوصيته وتاريخية باعتباره قبلة للسواح ورافدا للاقتصاد الوطني فضلا عن معالجة المظلات وتأمين التوصيلات الكهربائية. من جانبه أعلن الأستاذ عبد المنعم محمد الماحي مدير وحدة سوق امدرمان الادارية وقفتهم مع تجار السوق واضاف ان المرحلة المقبلة تعتبر مرحلة تجديد للسوق باستصحاب مشاكل التخطيط والاحتفاظ بتاريخ السوق. و حصر عبد المنعم الخسائر في الممتلكات التي قاربت الـ300 موقع تضم محلات البهارات والكريمات والأواني المنزلية ومحلات التصاديق المؤقتة وعددا من السلع فضلا عن توقف الخدمات وتعطل الحركة حول السوق. سونا.

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