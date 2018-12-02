عودة السوريين... 1400 مهجر يعبرون "نصيب" من الأردن خلال أسبوع

ونقلت "سانا" عن مركز نصيب الحدودي تسجيله "عودة 1439 مواطنا سوريا مهجرا بفعل الإرهاب عبر معبر نصيب — جابر الحدودي مع الأردن خلال الأسبوع الماضي".

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وأشار رئيس مركز الهجرة والجوازات في مركز نصيب العقيد مازن غندور إلى أن حركة قدوم السوريين المهجرين تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي حيث وصل عدد العائدين 1439 شخصا بالتوازي مع تسهيلات منحتها السفارة السورية في عمان للمواطنين الذين غادروا البلاد بصورة عشوائية عبر الحدود ويرغبون بالعودة إلى سوريا.

ولفت غندور إلى أن الرقم ارتفع كثيرا منذ افتتاح المعبر في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليبلغ إجمالي المهجرين السوريين العائدين نحو 4219 بتذاكر مرور مؤقتة مقدمة من السفارة السورية في الأردن.

وأشار المسؤول السوري إلى أن "عودة الأمن والاستقرار إلى معظم المناطق بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري شجعت السوريين على العودة إلى بلداتهم وقراهم التي تهجروا منها".

وعاد عدد من الأسر السورية المهجرة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني قادمين من مخيمات اللجوء في الأراضي الأردنية إلى سورية عبر المعبر إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش من الإرهاب.

وساعد مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 الذي أصدره الأسد في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتسوية وضاع المئات من الشباب السوريين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى وطنهم لأداء خدمة العلم من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو فرار خارجي عن طريق معبر نصيب.