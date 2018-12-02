"سوريا واليمن والإدعاءات المغرضة"... ولي العهد السعودي يصدر بيانا مشتركا من موريتانيا

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا، اشتمل على سبع نقاط، جاءت كالتالي. — أكد الجانبان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. — حل أزمة اليمن وفق القرار 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. — حل أزمة سوريا والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية والليبية. — جدد الرئيس الموريتاني إدانة بلاده لأي تهديد لأمن المملكة وللهجمات الباليتسية التي تتعرض لها. — ثمن الرئيس الموريتاني جهود المملكة في تخفيف معاناة الشعب اليمني والحفاظ على استقرار المنطقة والممرات المائية الدولية فيها. — جدد الرئيس الموريتاني استنكار بلاده لحملة الإدعاءات المغرضة التي تتعرض لها المملكة. — ثمن رئيس موريتانيا الدور الريادي الذي تقوم به المملكة لخدمة العرب والمسلمين ودعم الأمن والسلام في العالم. يذكر أن ولي العهد توجه إلى موريتانيا في زيارة استمرت ساعات، وقع خلالها أربع اتفاقيات تعاون، وسط معارضة عدد من القوى السياسية.

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