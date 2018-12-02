لأول مرة في الدوري السوري... درون يصور هدف تشرين وفرحة الجمهور

وعزز فريق تشرين صدارته للدوري السوري يوم الجمعة أمس الأول بفوزه على فريق الجيش في مباراة قمة جمعتها على أرض ملعب الباسل باللاذقية، فيما قدم الجمهور التشريني لوحة كرنفالية ممتعة.

وشهد جمهور كبير المباراة من مشجعي نادي تشرين، حيث قدم جمهور تشرين لوحات كرنفالية شيقة وجميلة أضفت طابعا مميزا على المباراة التي انتهت بفوز تشرين بفارق هدف سجله اللاعب محمد العقاد في الدقيقة 11 من عمر المبارة.

ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي قيام درون بتصوير هدف تشرين وفرحة الجمهور التشريني بالهدف الجميل.

وقدم الفريقان أداء ممتعا وكان مستوى المباراة جيدا، وفي الشوط الثاني استمر الأداء الهجومي حيث كثف فريق الجيش من هجماته لكن دون جدوى وفاعلية مباشرة على مرمى تشرين فيما اعتمد تشرين على الهجمات المرتدة لتنتهي المباراة بفوز صعب لتشرين.

وبحسب صفحات التواصل السورية فقد قدم جمهور تشرين أكبر "كراكاج" في غرب آسيا، وقد وصل عدد الجمهور لحوالي 30 ألف مشجع وفق ما ذكرته بعض الصفحات.