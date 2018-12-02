الملك البحريني يشيد بمواطنيه

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وحيا العاهل الأردني بإكبار مشاركة المواطنين الواسعة، رجالا ونساء، في انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية بكل حرية ومسؤولية. وذلك بحسب صحيفة "الأيام".
العمل الوطني
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وسبق لرئيس الوزراء، أن عقد، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لحكومة المملكة، للإعلان عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أعلن رئيس الوزراء عن استقالة الحكومة، وأحاط الحكومة بالكتاب المرفوع إلى الملك، والذي يتضمن استقالة مجلس الوزراء، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين، التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.
الانتخابات البحرينية
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وأجريت الانتخابات البرلمانية البحرينية، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي ثاني انتخابات تجريها البلاد، منذ أحداث 2011، التي شهدت احتجاجات، وأعمال عنف، ومطالبات بالديمقراطية.
وتجري الانتخابات البحرينية، كل 4 سنوات، لاختيار 40 عضوا في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان)، ويتم تعيين 40 عضوا في مجلس الشورى (الغرفة العليا بالبرلمان)، من قبل ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة.
الجدير بالذكر أن جمعيات سياسية بحرينية معارضة، من بينها جمعية "الوفاق" الشيعية، وجمعية "وعد" اليسارية المنحلتين، قاطعت الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين.
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