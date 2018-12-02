شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وكان في وداع سمو ولي العهد في مطار نواكشوط فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الموريتانية وقادة أركان الجيش والأمن الموريتاني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

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