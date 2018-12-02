شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تعليمي: منظومة مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي بالمدارس بلا فائدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالب الخبير التعليمي، د. عبدالله بن مسعود الجهني، بتغيير منظومة مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي.
وأضاف الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا نتائج تذكر ولا فوائد مرجوة في وضعها الحالي”.
وأضاف “آمل من وزير التعليم ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ووكيل الوزارة للأداء التعليمي التوجيه بدراسة واقع المنظومة ودرجة مساهمتها في تجويد التعليم وتطويره لتغيير سياساتها وإجراءاتها الحالية”.
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