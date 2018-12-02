اقتصاد الإمارات في 10 سنوات.. نمو متصاعد لحركة التبادل التجاري

نمت على نحو لافت حركة تجارة الإمارات الخارجية مع العالم، خلال الفترة من (2008-2017)، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.



والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، بإجمالي ناتج محلي بلغ 1.42 تريليون درهم (387 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2017.



ويقصد بالتبادل التجاري حركة الصادرات وإعادة التصدير والواردات بين الإمارات وباقي دول العالم خلال فترة زمنية معينة.



وشهدت حركة التبادل التجاري الإماراتي مع العالم نموا لافتا خلال 10 سنوات، ففي 2008 بلغ حجم التبادل التجاري الإماراتي 788.9 مليار درهم (215 مليار دولار).



وفي 2009 تراجعت حركة التبادل التجاري للإمارات مع العالم إلى 660.4 مليار درهم (180 مليار دولار)، وبلغ 754.4 مليار درهم (205.5 مليار دولار) في 2010.



وفي 2011 قفز حجم التبادل التجاري الإماراتي مع العالم ليبلغ 1.305 تريليون درهم (355.5 مليار دولار)، وبلغ 1.506 تريليون درهم (410 مليار دولار) في 2012.



وبلغ حجم التبادل التجاري الإماراتي مع العالم 1.579 تريليون درهم (430.2 مليار دولار) في 2013، بينما بلغ 1.606 (437.6 مليار دولار) في 2014.



وفي 2015 بلغ حجم التبادل التجاري 1.556 تريليون درهم (424 مليار دولار)، ثم إلى 1.564 تريليون درهم (426.1 مليار دولار)، في 2016 وبلغ 1.612 تريليون درهم (439.2 مليار دولار) في 2017.