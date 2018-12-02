محمد بن سلمان يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش انعقاد قمة العشرين بالأرجنتين.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق.

كان اليوم الأول لأعمال قمة العشرين شهد تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحية حماسية حارة كانت حديث وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية.







وانطلقت، مساء الجمعة، قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.





وعلى هامش قمة مجموعة العشرين، يعقد زعماء مجموعة العشرين اجتماعات منفصلة، أبرزها اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني، حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاق تجاري ينهي أشهرا من الحرب التجارية بينهما بسبب رسوم الصادرات المتبادلة.

ومجموعة العشرين تشكل منتدى رئيسيا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.