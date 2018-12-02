بومبيو: مستمرون بمساعدة التحالف العربي تصديا لإيران الداعمة للحوثي

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، باستمرار الولايات المتحدة في دعم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأكد بومبيو، في تصريحات من قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "واشنطن والرياض تقدمان المساعدات لليمنيين".

وحول الدعم العسكري للتحالف العربي في اليمن قال وزير الخارجية الأمريكي: "نعتزم الاستمرار في البرنامج الذي ننخرط فيه الآن".

وأعلن بومبيو، الذي التقى نظيره السعودي عادل الجبير، في بوينس آيرس دعمه للتحالف كوسيلة للتصدي لإيران التي تدعم الانقلابيين الحوثيين.

وكرر بومبيو تشديده على عدم وجود "دليل مباشر" يربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه من الضروري الحفاظ على التحالف المستمر منذ عقود مع السعودية.



وأضاف في حديث إلى صحيفة "رول كول" التي تعنى بأخبار الكونجرس "بالنسبة إلي، لدينا علاقات مع بلد مهم وحليف مهم".