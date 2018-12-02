هاشتاق #الجواز_الإماراتي_الأول_عالميا يتصدر تويتر

تصدر هاشتاق #الجواز_الإماراتي_الأول_عالميا قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، بعد الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة باحتلال جواز السفر الإماراتي المركز الأول عالمياً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهير أكثر من هاشتاق يخص الحدث الكبير، حيث جاء في المركز الثاني هاشتاق "#شكرا_عبدالله_بن_زايد"، في إشارة إلى الجهد الكبير الذي قام به الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق هذه النجاحات، ثم هاشتاق #إنجاز_يفخر_به_زايد، وهاشتاق #جواز_السفر_الإماراتي، في المركز الـ4 في الهاشتاقات الأكثر تداولاً.

وحققت دولة الإمارات، السبت، تزامنا مع "عام زايد" واليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالميا بجدارة.

وفاقت دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، جميع التوقعات بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018، متصدرة دول العالم، وهو نجاح تحققه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس" الذي يعد نظاما تفاعليا يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84% من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة، فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 إلى المرتبة الأولى عالميا في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.