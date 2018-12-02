كوريا تضيء برج "إن سول" احتفالا باليوم الوطني الإماراتي الـ47

أضاءت السلطات الكورية برج "إن سول" الشهير، فوق أعلى قمة جبل "نامسان" بالعاصمة الكورية سيؤول، احتفالا باليوم الوطني الإماراتي الـ47 في لفتة طيبة تعكس عمق الصداقة بين البلدين.

وأبدى حميد الحمادي رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الكورية سعادته باحتفال سيؤول باليوم الوطني الإماراتي الـ47، موجها الشكر لشعب وحكومة كوريا الجنوبية الصديقة على هذه اللفتة الكريمة.

وتحتفل دولة الإمارات في 2 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى تأسيس الاتحاد الذي تم بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحكام الإمارات المؤسسين، لما يحمله هذا اليوم من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.