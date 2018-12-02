شركة آبل تطور "بطانية" لتعديل نبضات القلب أثناء النوم

أعلنت شركة أبل الأمريكية أنها تعمل على تطوير بطانية "ذكية"، والتي سوف تتبع نبضات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة جسم المستخدمين أثناء نومهم.

ووفقا لصحيفة "New York Post" ، فإن الأداة، التي ستسمى iSheet، وهي عبارة عن 54 مستشعرا كهروضوئيا مخيطا في القماش، يمكن تركيب هذه الأداة في بطانية عادية أو كيس للنوم لمراقبة النوم.

وفقا لبراءة الاختراع المقدمة من Apple، يتصل النظام المتعدد اللمس بلوحة التحكم اللاسلكية ويعرض للمستخدمين نبضاتهم وتنفسهم وحرارتهم على الشاشة.

وسيتمكن المستخدمون بفضل المستشعرات من تتبع حركتهم أثناء النوم وتغيير وضع نومهم.

أيضا، سوف تساعد البطانية "الذكية" الناس الذين يعانون من مشاكل صحية، ستقوم الأداة تلقائيا باستدعاء سيارة إسعاف إذا كانت تسجل إخفاقا في العلامات الحيوية.

وأكد المطورون أنهم لن يجمعوا المعلومات الشخصية التي يتلقاها الجهاز من المستخدمين دون إذن منهم.

ولم يتم الإبلاغ عن موعد ظهور الأداة الجديدة في الأسواق.