ابتكار صيني لتقييم تطور الأورام السرطانية بعيدا عن الجراحة

ابتكر باحثون صينيون طريقة جديدة باستخدام التصوير الطبي من شأنها أن تساعد على تقييم تطور الأورام السرطانية على المرضي بشكل غير مؤلم.

وعادة ما يستخدم الأطباء الخصائص البيولوجية للأورام لمراقبة التقدم والاستجابة للعلاج، مثل ما إذا كانت هناك طفرات جينية أو سمات خبيثة.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن تحديد الخصائص البيولوجية قد يسهم في تحسين العلاج وقد يزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة، في حين أن الطرق التقليدية للحصول على أنسجة الورم كالجراحة والبزل، وهي أساليب ومؤلمة ومكلفة.

بحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، صمم باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع أطباء من المستشفى السادس التابع لجامعة صن يات سين بمدينة قوانغتشو، نموذجا حاسوبيا لإجراء تقييمات تعتمد على خصائص نسيج الورم يتم التقاطها بواسطة تقنية التصوير الطبي، لا عن طريق الجراحة أو البذل.

وشمل البحث القائم على النموذج نحو 345 مريضا يعانون من سرطان المستقيم، حيث خضع نحو 197 منهم للتصوير بالرنين المغناطيسي لإظهار خصائص الخلايا السرطانية بما في ذلك كيفية نموها وانتشارها، في حين خضع الـ148 مريضا الآخرون إلى عمليات جراحية تقليدية لتقييم تطور الورم.

وبالمقارنة بين الطريقتين، قال كبير الباحثين قاو شين من معهد سوتشو للهندسة والتكنولوجيا الحيوية إن نتائج تقييم النموذج مشابهة بنسبة تصل إلى أكثر من 60% مع الطرق التقليدية.

في حين أشار قاو إلى أن تقنيات التصوير غير مؤلمة، وستكون تكلفتها أقل من تكلفة الجراحة أو البزل، مضيفا أن تقنيات التصوير يمكن أن توفر معلومات تكميلية في تقييم أنواع معينة من الأورام عندما لا يستطيع الأطباء الحصول على نسيج الورم من خلال الأساليب التقليدية الغازية.

ويعمل فريق البحثي أيضا لاختبار النموذج على مرضى سرطان الثدي وسرطان المبيض وأورام الدماغ.