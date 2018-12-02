مقتل محلل لرفضه تطليق الزوجة

كشف القضاء اللبناني عن جريمة بشعة ارتكبتها عائلة سورية بسبب أزمة طلاق وقعت في العائلة.

وفي التفاصيل، بحث الطليقان عن أحد الأشخاص ليكون محللا ليتمكنا من الزواج لاحقا، واتفق الطليق على أن يكون الزواج الجديد لمدة شهر، ثم تعود له زوجته.

وبعد أن تم الزواج وقع العروسان في حب بعضهما وقررا عدم تنفيذ الاتفاق، وهو ما أثار غضب الزوج السابق الذي استرضته الزوجة بمعاشرته مع زوجها الجديد في المنزل نفسه، واستمر الوضع بين الثلاثي على هذا الشكل حتى طالبهما الزوج السابق بتنفيذ الاتفاق، ومع المماطلة قرر قتل الزوج المحلل بمساعدة شقيق زوجته السابقة الذي أوهمه بوجود علاقة آثمة بين أخته والمحلل الذي كان جار العائلة.

أخفى الزوج السابق الجثة في أحد مستودعات الأسفلت بالشركة التي يعمل بها ولكن افتصح أمره لاحقا، وبعد هروبه وشقيق زوجته السابقة، تم القبض عليهما، حكم عليهما بالإعدام بينما قررت المحكمة تخفيف الحكم على شقيق الزوجة لأنه ما يزال قاصرا.