دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة موتورولا ستطلق هاتف Moto G7 Power ببطارية 5000 ملي أمبير العام القادم

تخلل الأسبوع الماضي عدداً من التسريبات حول الخط الإنتاجي الجديد من هواتف موتورولا Moto G7 لتشمل هذه التسريبات أكثر من طراز في هذا الخط وهي Moto G7 و Moto G7 Plus و Moto G7 Play وأخرها تسريب متعلق بـ Moto G7 Power وفقاً لموقع المطوريين XDA Developers حيث سلط الضوء على بيانات الهاتف في سجلات لجنة التجارة الفدرالية FCC.

ومن الواضح في عرض الهاتف لدى اللجنة الفيدرالية تزويد موتورولا لهاتفها القادم ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، بحيث تركز الشركة في هذه النسخة من G7 القادم في 2019 على قوة أداء البطارية بشكل واضح ومغاير عن هاتف Moto G Play الذي أطلقته هذا العام بسعة بطارية 4000 مللي أمبير يمكنها المكوث لمدة ثلاث أيام قيد الاستخدام المتوسط.

أما بالنسبة للمواصفات الداخلية الأخرى لـ Moto G7 Powerفوفقاً لـ XDA أنها لن تكون بقوة مواصفات الهاتف الأساسي لنسخة G7 القادمة بل أقل، حيث سيعمل الهاتف بـمعالج سنابدراجون 632 وتقول الشائعات أيضاً أن الذاكرة العشوائية للهاتف ستكون من 2-6 جيجا بايت وسيحوي مساحة تخزينية من 32- 64 جيجا بايت.

التدوينة موتورولا ستطلق هاتف Moto G7 Power ببطارية 5000 ملي أمبير العام القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.