دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تدفع بواجهة EMUI 9 لمستخدمي هواتف P20 في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة هواوي في دفع الإصدار الجديد من واجهة مستخدم EMUI 9 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 9.0 Pie لمستخدمي هواتف P20 في الصين.

تقدم شركة هواوي واجهة مستخدم EMUI 9 مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie لمستخدمي هواتف Huawei P20، وP20 Pro، إلا أن التحديث يتوفر في البداية في الصين.

ومن المتوقع أن ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Huawei P20 عالمياً أيضاً خلال الفترة القادمة، حيث تأتي واجهة المستخدم الجديدة بمجموعة من المميزات مع تجربة جديدة للتنقل والتمرير بنفس التجربة المميزة لهواتف Mate 20، وMate 20 Pro، كما يحصل المستخدمين على دعم أفضل لكارت الشاشة لميزة ألعاب سلسة على واجهة الهاتف.

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هذا الموضوع هواوي تدفع بواجهة EMUI 9 لمستخدمي هواتف P20 في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.