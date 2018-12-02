شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يحبط محاولتى تسلل باتجاه نقاط عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولتي تسلل لمجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات "الآمنة " في ريف "حماة " الشمالي أسفرت عن إلحاق خسائر بشرية في صفوف تلك المجموعات .

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - اليوم الأحد أن وحدة من الجيش "متمركزة " في محيط قرية "شليوط " شمال مدينة "محردة " تمكنت من رصد محاولة تسلل مجموعة إرهابية كانت تتنقل في الأراضي الزراعية جنوب "قرية الزكاة " حيث تعاملت معها ، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد المجموعة بجراح ، وأجبروا على الفرار .

وأضافت الوكالة أن عناصر استطلاع من وحدة الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية بين بساتين الزيتون جنوب "بلدة اللطامنة" باتجاه نقاط عسكرية على محور "زلين " إلى الجنوب منها وردتهم على أعقابهم بعد التعامل معهم بالأسلحة الخفيفة .

وأشارت إلى أن المجموعات الارهابية تواصل خرقها اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في "ادلب " من خلال تكرار محاولاتها التسلل باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي لحماية المدنيين في القرى "الآمنة ".