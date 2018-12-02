منظومة سلاح تركية حديثة في قطر

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وقامت شركة "أسيلسان" التركية بالاختبار الأول لمنظومة سلاح جديد، تحت اسم "صرب — ظفر"، الذي يعدّ واحدًا من أحدث منتجاتها، وذلك وسط صحراء دولة قطر. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
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وجرى تطوير المنظومة من قبل الشركة التركية البارزة، في إطار الاهتمام الذي أبداه المستخدمون في تركيا ودول أخرى حول العالم، وبهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية اللازمة.
واستكملت المنظومة اختبارات الإطلاق بنجاح في ظروف الصحارى، بعد تركيبها على مركبة "يوروك" القتالية، التي تم تطويرها من قبل شركة "نورول ماكينة" التركية.
ومن أهم ميزات المنظومة، قدرتها على تلقيم الذخيرة من داخل المركبة القتالية دون الحاجة لخروج العناصر، فضلا عن تصميمها الذي ينعكس إيجابًا على المركبة خلال العمليات داخل المناطق المأهولة.
وتتيح المنظومة إمكانية التحكم والمراقبة عن بُعد، وتحديد الأهداف بطريقة أوتوماتيكية، وتحييد الأهداف المتحركة، إلى جانب ضمانها حماية العناصر العسكرية على مستويات عالية.
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