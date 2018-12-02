"تيكا" التركية: أزمات الصومال ناجمة عن أهميته الجغرافية

جاء في كلمة ألقاها مسكن خلال مشاركته، اليوم الأحد، في منتدى "الشراكة التركية الصومالية نحو الأمام"، الذي تنظمه جمعية "شرق إفريقيا للبحوث والتنمية التركية". وذلك بحسب وكالة "الأناضول".



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وأوضح أن "تيكا" بدأت، قبل فترة قصيرة، أعمال إعادة ترميم وصيانة جزيرة سواكن السودانية، مشيرا إلى وجود عشرات الجزر الشبيهة بجزيرة سواكن في الصومال والمنطقة.وتابع نائب رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، قائلا: "علينا أن ندرك أهمية هذه المنطقة والبحر الأحمر، وعلينا أن نبحث عن سبل استفادة الصومال من موقعه الاستراتيجي، وإتاحة الفرصة لشعب هذا البلد، كي يستفيد من إمكانات دولته".وعن فعاليات "تيكا" في الصومال، قال مسكن: "عندما جئنا إلى الصومال، كان هذا البلد يواجه مصاعب كبيرة، فكانت هناك المجاعة والجفاف. لكن في الوقت ذاته، كان هذا البلد يحتضن حضارة عريقة، وقلنا للشعب الصومالي إن تركيا تقف معكم ورئيسنا، رجب طيب أردوغان، زار هذا البلد، رغم كافة المخاطر التي كانت موجودة".وأوضح مسكن أن "تيكا عملت مع باقي المؤسسات التركية الأهلية والحكومية على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية للشعب الصومالي، وقدمت خدمات طبية لنحو 350 ألف شخص عبر مستشفياتها الميدانية".وفي وقت سابق، السبت، انطلقت في إسطنبول، فعاليات منتدى "الشراكة التركية الصومالية: نحو الأمام"، لمدة يومين، بمشاركة شخصيات تركية وصومالية وازنة.ويتناول المنتدى مواضيع عدة منها "أسس العلاقات التركية الإفريقية"، و"مجالات التعاون أجل الشراكة بالتعليم"، و"صنع شراكة وأثر مستدام في التنمية"، و"منظور مستقبل العلاقات التركية الصومالية".