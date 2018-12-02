"جمعيات المعاقين اليمنيين" تحتج أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء لوقف الحرب

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وأكد الاتحاد في البيان الصادر عن المسيرة والذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، أن الوقفة شارك فيها منتسبو 120 جمعية عاملة في رعاية المعاقين بمختلف فئات الإعاقة أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 من ديسمبر/كانون الأول.
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
بالإضافة إلى تضرر كثير من جمعيات واتحادات ومراكز التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة في عموم محافظات الجمهورية فيما فرضت الحرب العدوانية بقيادة أمريكا والسعودية مزيدا من القيود على حرية تنقل وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة كحق أصيل للإنسان بحرية التنقل والسفر ومنها إغلاق مطار صنعاء، وتسببت بمضاعفة الأعباء اليومية لكثير من الأشخاص المعاقين بعد توقف مصادر دخلهم بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وتوقف صرف الرواتب ومبالغ الضمان الاجتماعي لعدة سنوات.
وطالبت الوقفة المجتمع الدولي بضرورة الاستجابة لمطالب المعاقين وإيصال أصواتهم إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة للعمل على إيقاف الحرب والعدوان بأسرع وقت ممكن.
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