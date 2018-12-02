"جمعيات المعاقين اليمنيين" تحتج أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء لوقف الحرب

وأكد الاتحاد في البيان الصادر عن المسيرة والذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، أن الوقفة شارك فيها منتسبو 120 جمعية عاملة في رعاية المعاقين بمختلف فئات الإعاقة أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 من ديسمبر/كانون الأول.

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وأشار الاتحاد إلى أن الحرب والعدوان على اليمن تسبب للمعاقين بكثير من المشاكل والعراقيل لعل من أبرزها التسبب بمزيد من الإعاقة للآلاف الأشخاص، وشحة وتقليص الموارد المالية لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الذي من خلاله كان يتلقى مليون معاق تعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم وقيمة علاجاتهم.

بالإضافة إلى تضرر كثير من جمعيات واتحادات ومراكز التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة في عموم محافظات الجمهورية فيما فرضت الحرب العدوانية بقيادة أمريكا والسعودية مزيدا من القيود على حرية تنقل وحركة الأشخاص ذوي الإعاقة كحق أصيل للإنسان بحرية التنقل والسفر ومنها إغلاق مطار صنعاء، وتسببت بمضاعفة الأعباء اليومية لكثير من الأشخاص المعاقين بعد توقف مصادر دخلهم بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وتوقف صرف الرواتب ومبالغ الضمان الاجتماعي لعدة سنوات.

وطالبت الوقفة المجتمع الدولي بضرورة الاستجابة لمطالب المعاقين وإيصال أصواتهم إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة للعمل على إيقاف الحرب والعدوان بأسرع وقت ممكن.