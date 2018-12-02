مصدر: وفد "أنصار الله" لمفاوضات السلام يصل السويد خلال ساعات

وقال المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن بعض أعضاء الوفد سيغادر إلى السويد خلال الـ48 ساعة القادمة فيما سيتوجه بقية الوفد إلى السويد مباشرة للمشاركة في المفاوضات.

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وكان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قد قال في تصريح صحفي أمس السبت، إن أية اشتراطات يضعها التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد الجماعة في اليمن قبيل عقد جولة المشاورات المقررة مطلع ديسمبر / كانون الأول الجاري، إجهاضا لمساعي المبعوث الأممي.

وتابع الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، أمس السبت 1 ديسمبر / كانون الأول: "أعتقد أن المبعوث الأممي يدرك بعد قراءة الإخفاقات في الجولات السابقة أن أية شروط يضعها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه ليست إلا عراقيل قد جربت في السابق وكانت سبب لفشل جميع المفاوضات في ذلك الوقت"، مضيفا أن "تكرارها من قبلهم يعبر عن إجهاض لمساعي المبعوث الأممي".