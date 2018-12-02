العثور على أسلحة من مخلفات الإرهاب في حمص السورية

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ذكرت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة خلال متابعتها أعمال تأمين المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن بعد تطهيرها من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة في قرية كفرلاها بريف حمص الشمالي".
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وأشارت إلى أن عمليات تمشيط قرى وبلدات الريف الشمالي لحمص تأتي لرفع مخلفات المجموعات الإرهابية وتأمينها بالكامل لاستكمال عودة الأهالي إلى منازلهم وحقولهم وأعمالهم.
وعثرت الجهات المختصة في الـ 27 من الشهر الفائت على كميات من الأسلحة والذخائر في تلبيسة ومزارع الفرحانية بالريف الشمالي لحمص كما عثرت في الـ 20 من الشهر نفسه على بنادق أمريكية المنشأ ومدافع ورشاشات وبنادق (إم 16) أمريكية وصواريخ محمولة من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص الشمالي.
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