الأمم المتحدة: مقتل 41 مدنيا جراء العنف والإرهاب بالعراق خلال نوفمبر

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© AFP 2018 / Zaid Al-Obeidi
ونقل بيان البعثة عن مديرها، رئيسها، يان كوبيتش، أن "الأرقام الأخيرة هي الأدنى منذ بدأت يونامي نشر إحصاءاتها في نوفمبر 2012".
ويعانى العراق من فلول "داعش"، رغم الإعلان في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.
وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.
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