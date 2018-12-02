الأمم المتحدة: مقتل 41 مدنيا جراء العنف والإرهاب بالعراق خلال نوفمبر

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القاهرة —سبوتنيك. وأفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، بـ"مقتل 41 مدنيا عراقيا وجرح 73 في أعمال إرهاب وعنف ونزاع مسلح في العراق خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقل بيان البعثة عن مديرها، رئيسها، يان كوبيتش، أن "الأرقام الأخيرة هي الأدنى منذ بدأت يونامي نشر إحصاءاتها في نوفمبر 2012".

ويعانى العراق من فلول "داعش"، رغم الإعلان في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.