ماذا قال ولي عهد السعودية قبل مغادرة موريتانيا

وقال ابن سلمان: "الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتبوأ مكانة ريادية على المستوى العربي والأفريقي والدولي".

وتوجه ولي العهد إلى موريتانيا في زيارة استمرت ساعات، وقع خلالها أربع اتفاقيات تعاون، وسط معارضة عدد من القوى السياسية.

وأعلن وزير الإعلام السعودي عواد العواد عن بناء مستشفى كبير في نواكشوط يحمل اسم "مستشفى الأمير محمد بن سلمان" يتوفر على العديد من الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة.

ووقع الاتفاقية الأولى المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال والمنع والتهريب الضريبي، كل من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصبي.

كما وقع الجانبان الموريتاني والسعودي مذكرتي تفاهم بين وزارة المياه والصرف الصحي ووزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية.

ووقع وزير البيئة والتنمية المستدامة آمدي كمرا عن الجانب الموريتاني ووزير التجارة والاستثمار القصبي عن الجانب السعودي مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا وبين الهيئة السعودية للحماية الفطرية.