إطلاق سراح أقدم سجين في مصر بعد قضاء نصف قرن بمحبسه

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، الإفراج عن أقدم سجين بالبلاد، بعد قضائه 45 عاماً بمحبسه، ضمن عفو رئاسي شمل 236 آخرين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن قرار الإفراج يأتي تنفيذًا لعفو رئاسي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لبعض المحكوم عليهم.

وأضاف البيان أن "أعمال لجان مصلحة السجون انتهت إلى انطباق القرار على 237 نزيلا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".

وأشار إلى أن من بين مستحقي العفو "أقدم سجين في السجون المصرية، النزيل كمال. ث. ع، المودع بسجن بمحافظة المنيا (وسط)، وذلك عقب قضائه 45 عامًا في محبسه"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سجنه كل هذه المدة.

ولم يوضح البيان ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم من عدمه أي من المسجونين على خلفية سياسية.

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء جماعة الإخوان مدانون بـ"تهم جنائية" وتكفل لهم كافة الحقوق.

ولرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.