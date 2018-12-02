زيارة الأمير #محمد_بن_سلمان لدول المغرب العربي أهداف ورؤية

صحيفة الخليج الالكترونية

الخليج – حماد السهلي: يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بزيارات متتالية إلى دول المغرب العربي في أفريقيا من أجل تقوية أواصر العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية وبلدان المغرب العربي كما تأتي هذه الزيارات من أجل إغلاق الطريق على التمدد الإيراني المجوسي في نشر التطرف والتشيع ودعم الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والإخوان المسلمين في دول المغرب العربي والحرص على وحدة الصف العربي والإسلامي

عمق استراتيجي

هذه الزيارات التي تأخذ العمق الاستراتيجي ولها أبعاد من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وعلى جميع الأصعدة.

الكل يعرف أن هناك روابط بين الشعب السعودي وشعوب دول المغرب العربي منهم من يحمل الجنسية السعودية ومنهم من تربطه روابط النسب والدم والقرابة.

تحديات وتكتلات دولية

تأتي هذه الزيارات في ظل التحديات والتكتلات الدولية وتبادل المصالح المشتركة بين الدول.

ولا ننسى هذه الدول تعرف مكانة المملكة العربية السعودية دوليًا وإقليميًا كما أنها تعرف مكانة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى العالم وقادة الدول التي تكن له كل الاحترام والتقدير وهذا ما شاهدناه في قمة العشرين في الأرجنتين ونهجه السياسي الذي يعتمد فيه على دعم الاقتصاد والتنمية والتطور ومكافحة التطرف ونشر السلم والسلام.

التصدي للإرهاب والتطرف

إن من أهداف ورؤية سمو الأمير محمد بن سلمان من خلال هذه الجولة الميمونة هو دعم هذه الدول لما فيه صالح لشعوبها وأمنها والتصدي وطرد الإرهاب والتطرف والذي تمثله كل من إيران وقطر والجماعات التي تدعمها من اجل استغلال حاجة الشعوب في زعزعة الأمن الدولي والإقليمي تأتي هذه الزيارات صفعة في وجه إيران وأعوانها وإغلاق الطريق ممن يرعون الإرهاب والتطرف في العالم.