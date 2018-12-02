شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ديسمبر.. إنتفاضة شعبية وتلاحم شعبي في وجه أحفاد الإمامة وأدوات إيران "تقرير" والان مع التفاصيل

في الذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر يحتفي بها اليمنيون بكونها تعبرياً شعبيا صارخاً لرفض أحفاد الإمامة وأدوات إيران في اليمن بعد أربع سنوات من الظلم والقم ومصادرة الحريات وقتل الكرامة ودفنها في مقابر السجون.

ولأن الانتفاضة انطلقت من صنعاء ولاقت صداها في المحويت وحجة وإب وبقية المحافظات العام المنصرم فهي ما تزال مستمرة في معركتها مع المليشيا في جبهات القتال في الساحل الغربي وميدي وصعدة.

أول انتفاضة:

وفي هذا الاطار ووفقاً لليمن العربي تم رصد تفاعل السياسيين والناشطين في ذكرى الانتفاضة حيث قال السياسي عبدالله إسماعيل إن الثاني من ديسمبر من العام الماضي كانت اول انتفاضة شعبية حقيقية في صنعاء والمحافظات المحتلة وقدمت دروسا حاسمة في ضعف الحوثي وفعالية الحراك الشعبي".

وقال الناشط الحقوقي همدان العلي، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، رفع الأبطال علم الجمهورية في ساحة المجمع الحكومي بمحافظة المحويت وداسوا على شعارات الحوثيين باقدامهم بعدما دحروا مليشياتهم الكهنوتية العنصرية.

وأضاف العلي، قاتل شباب المحافظة بسلاحهم الشخصي وطاردوا الحوثيين حتى اخرجوهم من المدينة وبعض المديريات، ولولا الانتكاسة التي حدثت في صنعاء لتم تحرير المحافظة بالكامل خلال فترة قصيرة. رحم الله شهداء انتفاضة الثاني من ديسمبر في مدينة المحويت الشهيد البطل محمد علي العليي والشهيد البطل محمد أحمد فطيمة.

يوما مجيداً

أما المحلل السياسي تجيب غلاب فقال أنه في ٢ديسمبر وصلت المشاعر الوطنية حدها الأقصى واشتعلت الآمال بالخلاص من الحوثية ‏كان يوما مجيدا ومازال ومآلاته انجاز أهدافه وقد وضع الحوثية في زاوية الانحدار والهزيمة.

‏الى الديسمبريين لكم المجد والعزة وكل يمني يفحر بانتفاضتكم ونضالكم وجميعا صفا واحدا من اجل جمهوريتنا والنصر قادم.

وأضاف:" عندما انفجرت انتفاضة الثاني من ديسمبر انبثق مجد جديد وكانت الكتل الشعبية في ارجاء اليمن وكل الاحرار المخلصين للقضية الوطنية ينتظرون نصرا مؤزرا واشتعلت الشعوب العربية بالفخر والفرح والامل بإنجاز مهمة انهاء المستعمر الداخلي اداة ايران القذرة.

‏اهداف الانتفاضة متحركة وستنجز حتما ولو بعد حين.

وعن شباب الانتفاضية اضاف غلاب :"ما يميز ناشطي انتفاضة الثاني من ديسمبر وقواها الحيّة ومؤيديها انهم مركزين على اهداف الانتفاضة ومعركتنا الوطنية رغم الهجوم المكثف عليهم من بعض ناشطي فبراير والاحزاب وقوى المصالح الانتهازية. ‏ومهتمون جدا بتصفير عداد الصراع بين اطراف الحركة الوطنية تنفيذا لاهدافها ووصايا قائدها

وعلى الرغم من مرور عام على انتفاضة 2 ديسمبر إلا أن مليشيا الحوثي الارهابية ما تزال تخسر مناطق في جبهات القتال وتنكمش أكثر بعد أن تلاحمت القوى السياسية والكتل المجتمعية في جبهة واحدة ما يعني أن المعركة صارت بين صف الجمهورية وصف الإمامة.