شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سعودي يفوز بسيارة في مباراة النصر والوحدة بحضور تركي أل الشيخ (فيديو) والان مع التفاصيل
نجح أحد الجماهير المتواجدة في مباراة النصر والوحدة في اطار منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي في الفوز بجائزة إحدى السيارات التي تقدمها اللجنة المنظمة للدوري السعودي.
وتواجد المشجع "الطفل" بجانب المستشار تركي أل الشيخ في مدرجات المباراة حيث التقطت عدسات الكاميرات هذا المشجع ليتم منحه جائزة السيارة.
وقام والد المشجع الحاصل على الجائزة بتقبيل تركي آل الشيخ بعد فوز نجله بالجائزة.
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