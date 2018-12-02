شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 عمليات البحث عن طفلة مفقودة في سيول وادي ثماء بينبع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

لليوم الثالث على التوالي، واصلت فرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمحافظة ينبع عمليات البحث عن طفلة مفقودة في وادي ثماء بمركز تلعة نزا من جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت على المحافظة وجميع مراكزها وقراها مساء أمس الأول.

وكثفت فرق الدفاع المدني بالمحافظة وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي، وبعض من الجهات المعنية وفريق الكشافة التطوعي ومركز التدريب والقطاع الصحي وبعض المتطوعين بحثهم عن طفلة مفقودة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.

كما تم دعم فرق الدفاع المدني بموقع الحادث بعدد من فرق البحث والإنقاذ والقوى البشرية والآليات والمعدات والتجهيزات الفنية من المناطق المساندة، حيث تم مواصلة البحث من قبل فرق الدفاع المدني بينبع وبدر وفريق السلام التطوعي والطيران الشراعي وبعض من الجهات المشاركة داخل الوادي، ولم يتم العثور على الطفلة حتى إعداد هذا الخبر.

يُذكر أن السيول قد اجتاحت ينبع بجميع مراكز وقراها، التي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني الخليج 365 البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.