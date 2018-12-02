نائب هادي: لن نقبل استنساخ مليشيا حزب الله وإيران باليمن

جدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، رفض الشرعية أي انتقاص أو تجاوز لها أو للمرجعيات الثلاث، تزامنا مع اقتراب الجولة الجديدة من المشاورات المقرر عقدها في السويد.

وأكد الفريق محسن صالح، في كلمته خلال حفل أقامته محافظة مأرب بمناسبة العيد الوطني 51 لاستقلال جنوب البلاد، أن اليمن لن يقبل باستنساخ مليشيا حزب الله ولا مجال فيه لولاية الفقيه وللمليشيات التي قال إنها لا تؤمن بالعمل السياسي ولا بالتداول السلمي للسلطة.

وأضاف صالح أن"كل مشروعات هذة المليشيات تستند على خرافات الملازم والحق الإلهي المزعوم بالحكم"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت صالح إلى أن الحرب التي يخوضها اليمنيون هي حرب دفاعية لم تكن أبدا خيار الدولة، لافتا الانتباه إلى أن المستقبل القادم مبشر بالخير والنصر واستعادة سيادة الدولة على كل تراب اليمن وانتهاء حكم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في وقت تحقق فيه الحكومة تقدما ونجاحات على أكثر من مستوى، وتعمل على تحسين مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ودعا صاح كافة اليمنيين ، بمختلف توجهاتهم، للوقوف صفا واحدا ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الطائفية التي دمرت اليمن وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي وهويته.