ولي العهد السعودي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في الأرجنتين

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وذلك على هامش قمة العشرين بالأرجنتين.



جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

وانطلقت، مساء الجمعة، قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لأمين الأمم المتحدة.

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين، يعقد زعماء مجموعة العشرين اجتماعات منفصلة، أبرزها اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني، حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاق تجاري ينهي أشهرا من الحرب التجارية بينهما بسبب رسوم الصادرات المتبادلة.

وتشكل مجموعة العشرين منتدى رئيسيا للاقتصادات الرئيسية في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.