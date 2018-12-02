محمد بن راشد: العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشعب الإماراتي بتصدر جواز السفر الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً، موجهاً شكره لفريق وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر موقع "تويتر": "في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالمياً بدخوله ١٦٧ دولة حول العالم بدون تأشيرة.. العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".

وحققت دولة الإمارات، السبت، تزامنا مع "عام زايد" واليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالميا بجدارة.

وفاقت دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، جميع التوقعات، بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018، متصدرة دول العالم، وهو نجاح تحققه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس" الذي يعد نظاما تفاعليا يختص بتصنيف قوة جوازات السفر يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84% من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى المرتبة الأولى عالميا في ديسمبر/كانون الأول 2018.