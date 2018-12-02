محمد بن زايد: تصدر الجواز الإماراتي الترتيب العالمي يعكس صواب نهجنا

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن تحقيق جواز سفر دولة الإمارات المرتبة الأول عالمياً، إنجاز كبير "يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية".

إنفوجراف.. جواز السفر الإماراتي يتقدم للمرتبة الرابعة عالميا

وكتب الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر موقع "تويتر": "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية، فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئاً للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف".

وحققت دولة الإمارات، السبت، تزامنا مع "عام زايد" واليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم، وحصد المركز الأول عالميا بجدارة.

وفاقت دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، جميع التوقعات، بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018، متصدرة دول العالم، وهو نجاح تحققه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب مؤشر "باسبورت إندكس" الذي يعد نظاما تفاعليا يختص بتصنيف قوة جوازات السفر يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84% من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة فيما قفز جواز السفر الإماراتي من المرتبة 27 في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 إلى المرتبة الأولى عالميا في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.